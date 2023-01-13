Неизвестные лица совершили в Гейдельберге необычное преступление:

они украли шпиль башни университетской библиотеки. Исчезновение шпиля заметили только сейчас, хотя кража, предположительно, была совершена в первой половине декабря.

Злоумышленники забрались наверх по строительным лесам, которые были

установлены для проведения ремонтных работ.

Вес украденного шпиля составляет около 15–20 кг. Так как это достаточно тяжёлый предмет, полиция предполагает, что кража совершена не одним, а несколькими преступниками. В настоящее время полиция ведёт розыск и обратилась к общественности в поисках свидетелей.