В Гааге начался суд над бывшим президентом Косово

Дело против бывшего президента Косово Хашими Тачи, который считается ответственным за совершение военных преступлений в войне против Сербии в 1998-1999 годах, рассматривается в Международном уголовном суде в Гааге.

Политик не признал себя виновным по 10 пунктам обвинения в военных и преступлениях против человечности. Его обвинили и в других зверствах, включая насильственные столкновения. «Полностью признаю себя невиновным», — заявил он.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший командир АОК Рекшеп Селими, бывший пресс-секретарь АОК Якуп Красники и экс-спикер парламента Косово Кадри Веселые. Все четверо были соратниками как во время войны, так и после нее. Они отрицают какие-либо правонарушения. Тачи в конце 90-х годов возглавлял Армию освобождения Косово (АОК). Военные подразделения боролись за независимость от Сербии.

Армию освобождения Косово создали в начале 90-х годов прошлого века. Она действовала как боевая группа этнических албанцев на территории, которая тогда была краем Сербии. Следователи международной инстанции считают, что формирование осуществляло атаки на этническое сербское меньшинство региона. В Косово движение за независимость началось после оглашения решения президентом Сербии Слободаном Милошевичем относительно лишения края статуса самоуправления в 1989 году.

В 2008 году Косово провозгласило свою независимость. Тогда Тачи стал первым руководителем правительства, а затем президентом. Только в 2020 году он ушел в отставку, чтобы предстать перед судом в Гааге.

Иван ШАВЛЮК.