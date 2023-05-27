В федерации рассмотрели апелляцию Анатолия Юревича, отстраненного от футбола на пять лет

В Апелляционном комитете АБФФ состоялось заседание, на котором была рассмотрена жалоба гостренера Анатолия Юревича на решение КДК федерации от 10 мая 2023 года.

Напомним, по делу о договорных матчах, проект Юревича — команда «Энергетик» получила от штраф в размере 74 000 белорусских рублей и лишилась серебряных наград в минувшем чемпионате, 20 очков в нынешнем и 10 — в следующем.

Сам Анатолий Юревич был дисквалифицирован на 5 лет и оштрафован на 37 000 рублей.

По результатам заседания Апелляционный комитет принял решение срок дисквалификации на 5 лет оставить без изменений, при этом уменьшив сумму штрафа вдвое: с тысячи базовых величин. до 500 (18 500 рублей).

Анатолий Юревич начинал карьеру футболистом, но в 17 лет вынужден был оставить игру по причине тяжёлой травмы.

Тренером начал работать в 1977 году в детско-юношеской футбольной школе в Минске. Тренировал речицкий «Спутник», мозырьское «Полесье» , минское «Торпедо», запорожский «Металлург», «Гомель». В 2010 году переехал в Казахстан, где являлся спортивным директором Федерации футбола Казахстана, потом работал в «Атырау», но после инфаркта расстался с клубом и вернулся в Беларусь.

За что он признан персоной нон-грата в белорусском футболе, недавно рассказывал заместитель начальника отдела ГУБОПиКа Михаил Мехович.

«Негласный руководитель клуба «Энергетик-БГУ» Анатолий Юревич с помощью своих комбинаций решил для клуба заработать деньги. 10 тысяч долларов на команду. Игроки в этом принимали косвенное участие», — рассказал Мелехович.

В свою очередь, следователь СК Беларуси Евгений Попов в программе «Зона Х» 19 мая также заявил, что матч между «Энергетиком-БГУ» и минским «Динамо» в последнем туре чемпионата-2022 носил договорной характер.