В ЕС анонсировали новые санкции против Беларуси

Страны ЕС неофициально согласовали пакет военных санкций в отношении Беларуси.

Как пишет Politiko со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пакет санкций будет включать ограничения на поставку боевой техники, в том числе на авиационные части. Таким образом, позиции в санкционном списке будут аналогичны тем, что фигурируют в санкциях против России, чтобы предотвратить попадание запчастей для военной техники из Беларуси в РФ.

Отмечается, что «новые санкции в отношении Беларуси рассматриваются как ступенька к более широким и глобальным санкциям».

Напомним, после президентских выборов 2020 года, а также после начала Россией спецоперации в Украине, против Беларуси было введено несколько пакетов санкций.