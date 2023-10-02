В египетской пирамиде Сахура обнаружено восемь новых помещений, ранее неизвестных

Археологи обнаружили восемь ранее неизвестных помещений в пирамиде Сахура в Египте, что поможет лучше понять структуру и организацию других пирамид. Пирамида Сахура, построенная около 2400 года до нашей эры, является первым погребальным комплексом в Абусире.

Результаты исследования были достигнуты благодаря применению современных технологий, включая 3D-лазерное сканирование, что позволило создать детальные карты узких коридоров и комнат внутри пирамиды. Северная и южная части новых помещений оказались поврежденными, но они всё равно содержат остатки стен и части пола.

Это открытие и дальнейшая реставрация кладовых считаются революционными для понимания истории и развития пирамид в древнем Египте.