В Дубае для женщин вводят специальный отпуск

Дубайская компания с женским штатом первой в Объединенных Арабских Эмиратах вводит новые типы отпусков для представительниц прекрасного пола. В частности, отпуска будут предоставляться для лечения бесплодия, преодоления менопаузы и болезненных менструаций.

При этом компания не будет требовать от сотрудниц, коих в штате 48, предоставления каких-либо медицинских справок, оправдывающих их отсутствие в офисе. Данные меры, отмечают в руководстве, направлены на формирование здоровой и счастливой атмосферы в коллективе.

Там подчеркнули, что финансовые затраты на оплачиваемый отпуск ничтожны по сравнению с потерями от низкой производительности труда. Кроме того, введение новых правил принесет фирме репутационные бонусы.

Ранее в Испании начали предоставлять трехдневный оплачиваемый отпуск женщинам, страдающим от болезненных менструаций. Такой отпуск, в соответствии с законами, может быть продлен до пяти дней.

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах медицинские работники рекомендовали работодателям рассмотреть возможность предоставления женщинам менструальных отпусков.

Доктор Любна Амхед, акушер-гинеколог из университетской больницы Fakeeh University Hospital в Дубае, считает, что женщины, страдающие от менструальных болей, имеют право на отпуск. Кроме того, к этой теме нужно привлекать внимание, чтобы она перестала быть табуированной в обществе.

По мнению врача, периодическая боль является таким же естественным явлением, как беременность и роды. Поэтому, если женщинам предоставляется декретный отпуск, то и менструальный отпуск также нужно рассматривать.

Доктор Любна считает, что предоставление женщинам нескольких выходных дней может повысить производительность их труда и уровень счастья, а также снизить уровень стресса. Врачи также должны заняться повышением осведомленности общества об этой теме.

Доктор Соня Чаудхари, специалист по акушерству и гинекологии в Medcare Women and Health, считает, что предоставление менструального отпуска важно для сохранения достоинства женщин на рабочем месте, поскольку в критические дни они чувствуют себя уязвимыми.

Так, многие женщины страдают эндометриоза и миомы матки, которые провоцируют сильные боли и обильные кровотечения, влияющие на повседневную жизнь и требующие дополнительного санитарного контроля. Из-за этих неудобств женщина может испытывать неловкость и дискомфорт при общении с коллегами.