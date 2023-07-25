В день памяти Высоцкого о нем вспоминает житель белорусских Ольшан

25 июля 1980 года ушел из жизни Владимир Высоцкий, один из выдающихся людей минувшего века. Житель агрогородка Ольшаны, что на Столинщине, Степан Шут был лично знаком с великим бардом.

Степан Дмитриевич вот уже пятый десяток лет занимается строительством, сегодня он – инженер-строитель ОАО «Новая Припять». В прошлом году накануне профессионального праздника аграриев был единственным в районе, кого наградили нагрудным знаком «За заслуги в сельском хозяйстве». Что же связывает профессионального строителя из полесской глубинки со знаменитой личностью?

Боксер – заведующий клубом

Знакомству белоруса из Ольшан и коренного москвича Высоцкого предшествовал целый ряд событий из жизни Степана. Во время учебы в Брестском строительном техникуме парень увлекся боксом и во время армейской службы в подмосковном городе Чехове часто участвовал в соревнованиях. Судья на ринге капитан Владимир Дурнев хорошо запомнил старшего сержанта Шута и, когда прибыл в воинскую часть города Чехова замполитом, назначил Степана заведующим клубом, поручил организовать спортивную секцию.

В этой должности сержанту приходилось не только проводить тренировки по боксу. Командование части то и дело отправлял его в Москву приглашать в гости на творческие встречи знаменитых артистов. Расчет на то, что простому солдату не откажут, срабатывал. За время службы ольшанец пообщался со многими звездами кино и эстрады. Знакомство с Владимиром Высоцким запомнилось особенно, потому что длилось не день или два, а растянулось надолго. Самого популярного барда начальство поручило ему пригласить в 1977 году на празднование 23 февраля.

Концерт Высоцкого в части

Выполнял такие приказы солдат уже по отработанной схеме. Получив увольнительную, с утра ехал в Москву на электричке, потом на метро – в театр, где работал кандидат для выступления в части. Театр на Таганке, в котором играл Высоцкий, он нашел без труда. В фойе собралось немало людей, все ждали Владимира Семеновича.

«Когда он вышел к нам, то сразу же направился именно ко мне, солдату в форме, – вспоминает Степан Дмитриевич. – Поздоровались и заговорили о визите артиста в часть для выступления перед солдатами. Высоцкий сказал, что на праздник 23 февраля приехать не сможет, всё уже расписано наперед по часам. Назначили февральский день после праздника. Он поставил условие: за ним должны приехать, и тут же спросил, какая будет машина. Я сказал, что военный УАЗ, а попросту говоря, «козел», на что он только рассмеялся.

Для доставки Высоцкого в Чехов все-таки нашли «Волгу». За руль посадили солдата, но он ехал по Москве так робко и неуверенно, что Высоцкий сам сел за руль. Приехав в клуб, он тут же украдкой выглянул из-за кулис и обвел взглядом собравшихся. Увидев, что зал заполнен в основном офицерами, упрекнул меня за неверную информацию. Ведь обещаны были солдаты. Оказывается, к этому выступлению он подбирал специальный репертуар, который теперь придется по ходу менять.

Слушали его все напряженно, настолько высок был нерв хриплого голоса и сила перевоплощения в героев своих песенных произведений. Я заметил, что многие слова, знакомые по магнитофонным записям, звучат в иной интерпретации, и понял, что Владимир Семенович – талантливый импровизатор. После концерта поговорили насчет выступлений в других частях. Его везде ждали, и сумма в 400 рублей за час никогда не была препятствием для того, чтобы концерт длился гораздо дольше отведенного времени.

Заманчивое предложение

По ходу переговоров Высоцкий обмолвился, что кое-где его подвели, пообещав вместо денег сделать дубовые стеллажи для книг, и не сделали. У нас в части была пилорама, поэтому я тут же предложил Высоцкому сделать стеллажи у нас. Цель моя была простой: эта работа могла продлить мое общение с человеком, которого боготворила вся страна. Владимир Семенович спросил, сколько мне еще служить.

Я соврал, сказав, что увольняюсь осенью, хотя должен был демобилизоваться весной, и до увольнения оставалось совсем немного. Схитрил, потому что подумал: Высоцкий мог посчитать это время недостаточным для задуманной работы и отказаться от предложенной услуги. Договорились встретиться на другой день во дворе театра на Таганке после обеда».

В назначенный час Высоцкий ждал солдата в своем «Мерседесе» цвета мокрого асфальта, не выходя из него, дабы не привлекать внимания. А Степану замполит сказал, что «Мерседес» у артиста бордовый. Поэтому заметил он его в автомобиле не сразу, и актер, как вспоминает Степан Дмитриевич, даже матернулся с досады за долгое ожидание.

Поехали на квартиру Высоцкого. Точного адреса Степан Дмитриевич сейчас не помнит, но, скорее всего, это был престижный дом № 28 на Малой Грузинской улице. Квартиру тут Высоцкий приобрел в 1975 году, обустраивал ее вместе с Мариной Влади.

В квартире Высоцкого

Высоцкий показал солдату свою рабочую комнату, в которой нужно было установить стеллажи. При этом обратил внимание гостя на антикварное кресло и другую мебель, требующую осторожного обращения. Полки для книг, по его замыслу, должны были быть установлены до потолка у стены с большим зеркалом, которое он пожелал оставить не трогая, но так, чтобы оно органично вписалось в полочный интерьер.

К зеркалам у Владимира Семеновича было, по-видимому, особое профессиональное отношение, потому что одна из стен большой прихожей была полностью зеркальной, стена напротив уставлена звукозаписывающей аппаратурой. Степан замерил высоту стен и ширину пространства под стеллажи и, вернувшись в часть, взялся с солдатами за работу.

Ему вместе с помощниками пришлось часто ездить в Москву и на электричке, и на попутном воинском транспорте. Не всегда при этом в квартире присутствовал сам Высоцкий. Тут бывали его мать Мария Николаевна и Марина Влади, женщины в общении простые и доброжелательные.

Личная просьба Марины Влади

Когда Высоцкий знакомил Степана, которого на польский манер называл Стефаном, с женой, то подчеркнул, что тот с Брестчины. Глаза Марины Влади сразу оживились: наверное, пробудились приятные воспоминания о пребывании вместе с Высоцким в Бресте. Она попросила солдат выполнить и ее личный заказ – сделать и установить на кухне большой дубовый стол с лавками по бокам. Так и сказала «с лавками», совсем как говорят на Столинщине, в подтверждение своих славянских корней.

Ее поручение выполнили быстро, ведь работа была нехитрая. Стол соорудили из трех строганых дубовых досок, плотно сжав их на специальном станке и закрепив снизу поперечными планками. Лакировать, по требованию Высоцкого, как и стеллажи, не стали. Он сказал, что «Марина привезет из Франции морилку для дерева», которая только подчеркнет прелесть естественной структуры дуба.

Стеллажи для книг доставляли в квартиру в разобранном виде, на месте их подгоняли под нужные размеры. Мусора при этом бывало немало, но мать Высоцкого и Марина Влади старались убрать его сами.

Тайная реликвия

Как-то, оставшись в квартире один, Степан с любопытством осмотрел то, что было на рабочем столе Высоцкого. Портреты Марины Влади под стеклом и листы бумаги с недавно написанными стихами. Парень обратил внимание на множество правок: зачеркнутых слов и даже предложений, написанных заново. На его вкус, зачеркнутое было ничуть не хуже нового. Это тайное прикосновение к творчеству поэта остается в душе Степана Дмитриевича памятной реликвией до сих пор.

Тогда же он познакомился с одним из сыновей Марины Влади. Сейчас не помнит, как его звали, но спросил его, почему тот не в школе. Мальчик ответил на ломаном русском языке, что учится в частном порядке.

Кофе без сахара

Наедине с Высоцким доводилось бывать нечасто. Однажды, приехав, поэт предложил солдату вместе перекусить на скорую руку. Пили кофе без сахара (его в квартире не оказалось), закусывали черствыми булками. Этот перекус прервал появившийся гость – актер Борис Хмельницкий. Его имени Степан тогда не зал, но лицо вспомнил по роли Робин Гуда в популярном фильме тех лет.

«Ты не стесняйся, будь как дома, бери в холодильнике всё, что есть», – сказал Высоцкий, уходя с «Робин Гудом». Но в холодильнике Степан нашел только старый шницель, затвердевший до непригодности. А все полки на кухне были уставлены пустыми коробками из-под кофе, которые Высоцкий коллекционировал.

Чтобы перекусить, сержант выходил на улицы столицы, пользуясь постоянным пропуском, выданным в части взамен каждодневной увольнительной. Но к вечерней поверке в расположение роты он обязан был каждый раз возвращаться к девяти вечера.

Прерванный рейс

А однажды сержант в квартире Высоцкого утром не появился. От простуды у него воспалился глаз, и солдата поместили в госпиталь в Чехове. Весной 1977 года в кабинете главврача раздался телефонный звонок, в трубке звучал голос, знакомый почти всему Советскому Союзу. Это был Владимир Высоцкий. Извинившись за беспокойство и представившись, он поинтересовался здоровьем попавшего в госпиталь сержанта срочной службы Степана Шута. Главврач тут же направился в палату к Степану, чтобы уточнить, как себя чувствует обыкновенный солдат, которым интересуется сам Высоцкий.

На «дембель» Владимир Семенович обещал сделать сержанту шикарный, по его словам, подарок. Какой? Это так и осталось тайной. Ведь Степан соврал Высоцкому, что увольняется осенью. А в мае грузовой автомобиль, везший его из Чехова в Москву на квартиру поэта, по радиосвязи завернули обратно в часть. В этой машине везли вторую половину стеллажей. По какой причине был прерван тот рейс, Степан так и не узнал, но больше к Высоцкому он не ездил.

Ольшанский след

После увольнения в запас сержант Шут сразу поехал домой, о том, чтобы заехать в Москву и зайти в театр на Таганке, даже не подумал, так хотел поскорее вернуться домой.

Плоды своего труда в квартире Высоцкого Степан Шут увидел спустя многие годы на экране телевизора. Показывали открывшийся музей Высоцкого, созданный на улице, названной в его честь, вблизи театра на Таганке. Там воссоздана рабочая комната поэта, которая была в квартире на улице Малой Грузинской. Книги его библиотеки стоят на дубовых полках, установленных Степаном Шутом. Так в памяти о выдающемся барде навсегда остался и ольшанский след.

Фёдор МУХА