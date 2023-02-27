В честь Митроплита Филарета в Лиде назвали улицу

Об этом сообщает портал Минской епархии.

Накануне предложение о переименовании участка улицы было вынесено на общественное обсуждение и поддержано населением.

«Лидский районный исполнительный комитет принял решение о переименовании участка одной из центральных улиц города Лиды в честь Героя Беларуси, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Филарета (Вахромеева), — говорится в сообщении. — Именем архипастыря назван участок улицы Ленинская от пересечения с улицей Советская до улицы Качана. Владыка Филарет в годы своего архипастырского служения многократно бывал в Лиде. Им были освящены кафедральный Свято-Михайловский собор в 1998 году и храм в честь Всех святых в 2006 году. Последний раз Его Высокопреосвященство был в Лиде в 2011 году, когда совершалась канонизация священномученика Киприана, пресвитера Ятранского.

За 35-летний период служения первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета (Вахромеева) во главе Белорусского Экзархата были возрождены исторические и учреждены новые православные епархии, открыто 24 женских и 10 мужских монастырей. В несколько раз увеличилось число православных приходов, были построены сотни новых и восстановлены многие разрушенные храмы».

Как сообщает Лидская епархия, ранее в Гомеле в улицу имени Митрополита Филарета (Вахромеева) переименовали часть улицы Кропоткина, а в Гродно в честь архиерея был назван отрезок улицы Горького.