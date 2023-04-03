Ему 37 лет.

Он победил победил Мило Джукановича, руководившего страной более 30 лет.

Новый Президент Черногории Яков Милатович родился в Подгорице (Титоград). Учился на бакалавриате Факультета экономики Университета Черногории. Степень магистра экономики получил в Оксфордском университете, владеет английским, итальянским и испанским языками.

Женат, у него двое детей.

Начал трудовую деятельность в банке NLB, а затем в Deutsche Bank в Германии в отделе по оценке кредитного риска. С 2014 года работал в Европейском банке реконструкции и развития, в отделе экономического и политического анализа.

В Черногорию Яков Милатович вернулся в 2020 году по приглашению тогдашнего премьер-министра Здравко Кривокапича и занял пост министра экономики. После вынесения правительству Кривокапича вотума недоверия в 2022 году Яков Милатович ушёл в отставку. В сентябре 2022 года вместе с бывшим министром финансов Милойко Спаичем основал правоцентристское движение «Европа сейчас!».

Милатович обещает стать президентом для всех граждан Черногории, ускорить путь страны в ЕС не только декларативно, а по существу.

«Я верю в европейскую систему ценностей. Я уверен, что полноценное членство Черногории в ЕС — это лучший путь к более справедливой и богатой Черногории», — заявил Милатович в одном из своих последних интервью сербскому изданию «Политика» в преддверии предстоящих выборов президента Черногории.