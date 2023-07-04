В Чечне совершено нападение на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов сегодня рано утром подверглись нападению по дороге из аэропорта в Грозный.

Елена прибыла в Чечню в служебную командировку для освещения процесса по делу Заремы Мусаевой — матери общественных активистов Янгулбаевых и жены федерального судьи. Адвокат Немов представляет ее интересы в суде, где сегодня должен был быть вынесен приговор.

Как сообщает «Новая газета», несколько человек в масках жестоко избили Елену и Александра, отобрали телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы. Били дубинками и ногами.

У Елены Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Ей остригли волосы, облили зеленкой. Результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдаются. Елена несколько раз теряла сознание.

Адвокат Немов, помимо травм, получил ножевое ранение.

Вмешалась Москалькова

В ситуацию по просьбе редакции вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Вскоре после этого стало известно: Милашину и Немова госпитализируют в больницу другого региона.

«Руки завязали, на колени ставили, пистолет к голове подносили…»

«Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове подносили. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать», — рассказала Милашина омбудсмену Чеченской Республики в больнице.

В Кремле подтвердили, что Влдимир Путин получил доклад об утреннем нападении в Грозном на Елену Милашину и Александра Немова. «Речь идет об очень серьезном нападении», требуется проверка и «реализация следственных действий», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков госагентствам.

По данным «Новой газеты», Милашину и Немова на скорой доставили в Беслан, где они получат необходимую первую помощь.

Реакция на уровне правительства: Минцифры осудило «чудовищное нападение» на Милашину и Немова

«Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы», — говорится в заявлении от имени Минцифры (оно курирует деятельность СМИ в России).

В ведомстве пообещали оказать в том числе и информационную поддержку пострадавшим от нападения, а медиаотрасль — «проявить солидарность с коллегами».