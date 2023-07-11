В Быхове ребенка насмерть засыпало песком в карьере

В Быхове 10-летнего мальчика насмерть засыпало песком. Подробности трагедии сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной информации, во вторник 11 июля трое школьников на велосипедах приехали к карьеру, который расположен на окраине Быхова. Они оставили велосипеды и начали подниматься вверх по откосу. Несмотря на то, что песок обваливался, 10-летний ребенок продолжал и далее взбираться вверх. В результате случилось обрушение грунта и мальчика засыпало песком.

«Прибывшие на место работники МЧС извлекли ребенка, однако спасти его не удалось», — сообщает ведомство.