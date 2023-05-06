Центральный уголовный суд Великобритании приговорил сенатора Нигерии Айка Эквереманду, его жену Беатрис и доктора Обинна Обета к тюремному заключению за заговор с участием молодого человека, который был перевезен в Великобританию ради трансплантации почки.

Отмечается, что сенатор получил девять лет и восемь месяцев тюрьмы, его жена — четыре года и шесть месяцев, а врач — десять лет.

В марте всех троих признали виновными в перевозке 21-летнего уличного торговца из Нигерии в Великобританию, чтобы трансплантировать его почку дочери сенатора Сони, которая страдает от почечной недостаточности. Молодого человека привезли в Соединенное Королевство под предлогом работы в стране и вознаграждения в размере 7 000 фунтов стерлингов.