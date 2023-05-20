В Бресте продают офис футбольного клуба «Динамо-Брест»

Историческое здание (ему более 100 лет) появилось на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение».

Как сообщается, объект продается за долги собственника. Двухэтажное здание находится в центре города. В разное время в доме располагались казино, военная комендатура, контора квартирно-эксплуатационной части и другие учреждения. В 2006 году здание было выкуплено под офис ФК «Динамо». В последние годы помещения в нем сдавались в аренду.

По документам оно принадлежит общественному объединению «Футбольный клуб «Динамо-Брест» и, как указано в объявлении, продается за долги собственника. В придачу к административному зданию идет участок площадью 0.1695 га.

Торги запланированы на 1 июня. Начальная стоимость объекта составляет 1,4 миллиона рублей (около 476 тысяч долларов).

Realt.by отмечает, что впервые историческую двухэтажку пытались продать в 2014 году, когда у клуба накопились долги перед игроками и партнерами. Тогда постройку выставляли на продажу за 870 тысяч долларов, но желающих не нашлось.

В 2016 году «Динамо-Брест» подписал соглашение с компанией «Сохра Оверсиз». Одним из новых «боссов» брестской команды стал бизнесмен Александр Зайцев − владелец торговых, логистических и промышленных компаний Беларуси (в том числе — компании «Бремино групп»). С помощью спонсоров клуб исправил финансовую ситуацию и ликвидировал все внутренние и внешние задолженности, необходимости в продаже здания не стало.

В 2019 году команда «Динамо-Брест» завоевала титул чемпиона Беларуси, а в конце 2020 года Зайцев перестал спонсировать «Динамо-Брест» и сосредоточился на поддержке футбольного клуба «Рух». В январе 2021 года ФК «Динамо-Брест» официально стал государственным.