По данным следствия, ночью 14 января пятеро учащихся колледжа после совместного распития спиртного спровоцировали конфликт с двумя жителями Бреста. Молодые люди жестоко избили мужчин, после чего скрылись.

Случайные прохожие увидели пострадавших, оказали им первую помощь, сообщили в милицию и вызвали медиков.

Через несколько часов подростки были задержаны сотрудниками милиции по месту жительства.

Следователи установили, что в момент совершения преступления фигуранты снимали свои противоправные действия на мобильный телефон, сопровождая циничными комментариями. Видеозаписи изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Предварительно установлено, что двое подозреваемых причинили 32-летнему потерпевшему тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни, совершенное из хулиганских побуждений группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К двум подозреваемым с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время со всеми проводятся следственные действия, проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений. Окончательная правовая оценка действиям каждого из юношей будет дана по результатам расследования.