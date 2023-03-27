В Бресте двое пьяных парней поджигали двери и снимали на видео. Они задержаны

В телефоне одного из задержанных нашли видео, как это происходило.

Вечером 26 марта в правоохранительные органы обратился житель Бреста и сообщил, что ему подожгли входную дверь.

«Сотрудники милиции оперативно задержали двух жителей Кобрина (26 и 27 лет), — информирует Следственный комитет. — Установлено, что это не единственный эпизод их преступной деятельности. Еще одну дверь они подожгли через пару минут в соседнем подъезде.

Следователи выяснили, что незадолго до совершенного преступления подозреваемые приобрели на заправочной станции горючую жидкость, которую использовали для поджога.

В ходе допроса задержанные внятно свой поступок объяснить не смогли, ни с кем из потерпевших они лично знакомы не были. На смартфоне одного из мужчин обнаружены видео совершенных преступлений.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом) Уголовного кодекса Беларуси. С их участием проводятся следственные действия».