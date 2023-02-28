В Большом театре переписывают свою историю

На афише оперы «Пиковая дама» исчезла фамилия дирижера-постановщика Андрея Галанова.

Сегодня в Большом театре вечером будет идти великая опера Петра Ильича Чайкоского «Пиковая дама». В 2014 году ее поставил белорусский дирижер Андрей ГАЛАНОВ. Но если вы зайдете на сайт Большого и откроете в разделе «афиша» опцию «создатели», то фамилию Галанова сегодня там не найдете. Дирижер-постановщик оперы, главный создатель музыкального произведения на сцене, вымаран из истории. Есть режиссер-постановщик, художник-постановщик, хормейстер-постановщик, балетмейстер-постановщик произведения. Все фамилии перечислены – люди известные и заслуженные. А дирижер-постановщик пропал.

Может быть, оперу «Пиковая дама» исполняли в театре под запись, под фонограмму? И на премьере 5 июня 2014 года Галанов махал палочкой в пустой оркестровой яме? Конечно же, нет. И моя шутка мне самой кажется вульгарным черным юмором. Наш Большой театр всегда гордился своим серьезным репертуаром, высоким профессиональным уровнем. Который создавали музыканты театра и в первую очередь — его дирижеры, десятилетия служившие в этих стенах. Но на сегодняшний день все постановки дирижера Андрея Галанова – а это, кроме «Пиковой дамы», оперы «Кармен», «Травиата», балет «Анна Каренина» — идут без его фамилии на афише сайта.

Он вымаран из истории! Какая мелкая месть, однако. В 2020 году Андрей Галанов был уволен из театра, так как посмел публично высказаться об обстановке в республике. Администрация это квалифицировала ни много, ни мало как аморальное поведение. Естественно, что с такой характеристикой устроиться где-либо на работу в Беларуси дирижеру не представлялось возможным: в государственных учреждениях его бы не пустили на порог, а частных музыкальных театров или симфонических оркестров у нас нет. Галанову пришлось – повторяю, пришлось – уехать за рубеж. Это произошло не по его желанию, он не хотел оставлять свою родину. Его просто вытолкали из Беларуси взашей. Талантливого музыканта, профессионала, заслуженного артиста Республики Беларусь, награжденного медалью Франциска Скорины. А теперь убирают фамилию из афиш.

Он что, осужденный преступник?

Он покрыл свое имя позором?

За рубежом Андрей Игоревич долгое время был без работы… Да, медом там не намазано. Рискну предположить, что дирижер в месяцы безработицы сполна хлебнул отчаяния. Наконец руку помощи протянула Софийская опера, а конкретно ее директор Пламен Карталов, который не раз приезжал в Минск на Рождественский форум, а также – внимание! – является режиссером-постановщиком оперы «Пиковая дама». То есть соавтором Андрея Галанова. Он знал, какого хорошего музыканта приглашает в свой коллектив.

Кстати, может быть, и фамилию Карталова убрать с сайта Большого? Ведь он поддерживает нашего опального дирижера.

Да, теперь карьера А.Галанова развивается в чужом европейском краю. На сайте Софийской оперы про него написано так: «Андрей Галанов — выдающийся дирижер, получивший международное признание за работу с ведущими оркестрами родной Беларуси, России и мира».

Болгарский театр гордится белорусским музыкантом. За год (А.Галанов работает в Софии с февраля 2022 года) он поставил в театре оперу «Пиковая дама», балеты «Кармен-сюита» и «Анна Каренина», впереди — летняя премьера оперы «Мадам Беттерфляй». У него напряженный творческий график, настоящая востребованность. Хочется пожелать Андрею Игоревичу успеха. И сказать, что его отсутствие в дирижерском пуле белорусского Большого, как и отсутствие маэстро Вячеслава Чернухо-Волича, Ивана Костяхина, Олега Лесуна, ощущается как настоящая потеря.

Елена МОЛОЧКО.