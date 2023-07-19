В Болгарии министру обороны угрожали убийством за поддержку Украины

В Софии задержали 39-летнего мужчину, который в соцсетях угрожал убить министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за его позиции относительно войны в Украине. Об этом сообщает сайт Euractiv.

4 июля обвиняемый угрожал убить министра, отправив ему сообщение в его личном профиле в социальной сети, заявила районная прокуратура Софии. По данным ведомства, мужчина угрожал Тагареву, потому что ему не нравилась его позиция по поводу войны в Украине.

В ходе следствия было установлено, что профиль в социальной сети, с которого рассылались угрозы, был создан и использован обвиняемым с инициалами Г.Д. Мужчину задержали на 72 часа по постановлению прокуратуры. Тагарев и Минобороны пока не комментируют дело.

Как напоминает сайт, Тагарев, входящий в состав нового правительства в Софии, настроен проевропейски и решительно выступает за военную поддержку Украины. Однако в Болгарии не все придерживаются такой позиции.