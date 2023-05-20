В Бобруйском районе алабай загрыз женщину

В агрогородке Ковали Бобруйского района алабай загрыз 66-летнюю женщину, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Информация об истерзанном теле местной жительницы без признаков жизни поступила сегодня днем. Рядом на привязи находилась собака породы алабай.

Погибшую во дворе одного из частных подворий обнаружил знакомый хозяина. Он оттащил животное и вызвал скорую. Несмотря на усилия врачей спасти женщину не удалось. Было установлено, что она проживала через несколько домов от места трагедии.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства будут устанавливаться Бобруйским межрайонным отделом СК в ходе проверки.