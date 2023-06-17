В Бишкеке отменили концерт группы «Би-2»

В Бишкеке отменен концерт рок-группы «Би-2», который должен был состояться 18 июня.

«Мы тоже ждали наших артистов, но по непонятным нам причинам концерт отменили. Все возвраты билетов будут у наших билетных операторов после оформления документов», — отметили организаторы.

Напомним, что белорусско-российские музыканты раскритиковали спецоперацию в Украине, перенесли свой российский тур на неопределенный срок, а потом и вовсе уехали в Израиль.

В мае лидер коллектива Лева Би-2 (Егор Бортник) был признан в РФ иноагентом. Он заявил, что не вернётся в Россию и очень резко высказался в адрес россиян, добавив, что они «перечеркнули все свои достижения».

Впрочем, не надо думать, что белорусы теперь остались без публики. Недавно они вернулись из США, сегодня дают концерт в Алматы, в планах на год – выступления в Лимассоле, Лиссабоне, Алеканте, Ницце, Риге, Таллине, Барселоне, Париже, Амстердаме и многих других городах.