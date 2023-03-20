В БГУ открыли именную аудиторию, посвященную Митрополиту Филарету

На факультете международных отношений Белорусского государственного университета состоялось открытие именной аудитории, посвященной Митрополиту Филарету (Вахромееву), первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси, Герою Беларуси.

«Участниками церемонии стали Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор БГУ Андрей Король, первый проректор БГУ Дмитрий Курлович, декан факультета международных отношений БГУ Елена Достанко, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Николай Коржич, первый проректор Института теологии БГУ протоиерей Сергий Мовсесян, доцент факультета международных отношений БГУ, настоятель прихода храма Минской иконы Божьей Матери в городе Смолевичи иерей Никодим Пашков, сотрудники и студенты вуза, — сообщает официальный портал Белорусской церкви. — Также на факультете организовали выставку книжных изданий и фотографий «Сердце милующее», посвященную памяти почившего архипастыря.

В экспозицию именной аудитории вошли уникальные фотографии, которые отражают деятельность Митрополита Филарета в области светской дипломатии, межконфессиональном и межцерковном диалоге, научной сфере. Автор экспозиции – Оксана Кнаус, фотограф Митрополита Филарета (Вахромеева) с 2016 по 2021 годы.

«То, что у нас в Беларуси сложился межрелигиозный мир – это, далеко не в последнюю очередь, заслуга нашего иерарха. Митрополит Филарет инициировал проведение многих научных конференций, богословских дискуссий и встреч для решения социально значимых проблем белорусского народа», – отметил Митрополит Вениамин.

В завершение встречи Патриарший Экзарх передал в дар для именной аудитории книги о Митрополите Филарете.

Ректор БГУ Андрей Король сказал, что открытие именной аудитории на факультете международных отношений неслучайно – Митрополит Филарет много сделал для развития межконфессиональных, межцерковных связей, долгое время возглавлял отдел внешнецерковных связей Московского Патриархата. Он был Почетным профессором университета, ректором Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ.