В Березе откроют самое крупное на постсоветском пространстве производство сыров

В Березе будет организовано самое крупное производство сыров на постсоветском пространстве – 140 тонн в сутки. Здесь же ОАО «Савушкин продукт» построит крупный логистический кластер.

Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц во время визита на предприятие gремьер-министра Беларуси Романа Головченко.

«Савушкин продукт» сегодня – это 7 производственных площадок, расположенных в Бресте, Пинске, Столине, Березе, Иваново, Барановичах и Орше, а также 4 собственные сельскохозяйственные предприятия в Брестской области.

Александр Савчиц отметил, что экспортный рынок компании составляет 28 стран мира. В их числе – Россия, КНР, Казахстан, Азербайджан, Япония, Филиппины, ОАЭ, Иордания, Сингапур, США, Болгария. Удельный вес экспорта в общем объеме производства в текущем году составил 65%.

– На экспорт компания стремится поставлять готовые к употреблению продукты, расфасованные в потребительскую упаковку, что позволяет значительно повысить эффективность экспортных поставок, – добавил Александр Савчиц, отметив, что вхождение в российский ритейл не было легким.