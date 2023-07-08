В Беловежской пуще нашли легендарную папараць-кветку?

По преданиям, только раз в году, в ночь на Ивана Купалу, зацветает папоротник. Отсюда и название — папараць-кветка. Многие думают, что это миф и сказка, так как папоротник не цветет. Но они не совсем правы.

Одно из самых удивительных и загадочных растений – ключ-трава. Считается, что тот, кто найдет ее, приобретет невероятные способности: начнет понимать язык животных и птиц, увидит как перемещаются с места на место вековые деревья, сможет управлять водой и землей, договариваться с мистическими существами, и конечно же, ему откроются все спрятанные под землей сокровища.

Как раз накануне Купальской ночи работник научного отдела «Беловежской пущи» Дарья Дупанова нашла это магическое растение – ключ-траву – в Беловежской пуще! Именно так в народе издревле называют один из редких папоротников – гроздовник полулунный.

Гроздовник полулунный или, по-научному, Botrychium lunaria (L.) Sw. – уникальный папоротник из семейства Ужовниковые. Внешний вид его весьма необычен и отличается от привычных нам папоротников. Во-первых, он очень маленький и практически незаметен даже в невысоком травостое. Во-вторых, его лист или, правильнее говоря, вайя, разделен на две части – зеленую фотосинтезирующую и спороносную. Именно спороносная часть в виде небольшой метелочки из круглых спор напоминает по своему виду соцветие из маленьких желтых цветочков. Но, как известно, папоротники не имеют цветков и, разумеется, цвести никак не могут.

Интересно, кстати, почему же именно этот папоротник в народе считают тем самым ярким и сверкающим цветком, который расцветает раз в году и лишь на очень короткое мгновение? В принципе, в этом нет противоречия – ведь по народным поверьям добыть ключ-траву очень трудно, она неуловима как вспышка молнии. Очевидно, что таким волшебным цветком не могли бы стать обычные цветы, найти и сорвать которые может абсолютно каждый без каких-либо усилий. Это должно быть растение редкое, необычное, отыскать которое не так-то просто. Маленький, чуть заметный папоротничек с необычными «цветочками» идеально подходил на роль таинственной ключ-травы.

Так что, найти ключ-траву – большая удача. И хотя встречается этот папоротник по всей территории нашей страны, но лишь изредка и почти всегда в совсем небольшом количестве. Поэтому даже просто увидеть его в дикой природе – значит отыскать настоящий клад, говорят ученые.