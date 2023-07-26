В Белорусской федерации баскетбола мечтают о чемпионате СССР

Генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина рассказала о международной изоляции и ближайших перспективах сборной.

Чиновница вспоминает времена Советского Союза, когда «у спортсменов было гораздо меньше возможности вообще выехать куда-то на международные турниры».

«Однако результаты команд были высокие, — рассказала Маринина в программе «Арена». — И уровень спортсменок, возьмем тех же Сумникову, Швайбович, Белошапко – говорит сам о себе. Закрываются одни двери – открываются другие. И сейчас нет недостатков в соревновательной практике, в сотрудничестве с Россией – и, наверное, баскетболу, среди многих видов спорта, в этом повезло.

…Многие американские, канадские спортсмены мечтают получить приглашения в тот же ЦСКА и «Зенит». Совсем скоро у нас пройдут Игры стран СНГ, где так же выступят сильнейшие команды, и, что интересно, раньше у нас не было возможности соревноваться с такими командами как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, которые находятся в зоне Азии. Сейчас для нас это неизвестные соперники, с которыми мы никогда не играли. Я разговаривала с Ирой Сумниковой, она говорит, что это очень интересная школа баскетбола, азиатская.

Они уже играли в баскетбол в России и говорят, что это то, к чему невозможно быть готовым. Поэтому календарь соревновательный есть, борьба напряженная есть. Что еще надо, чтобы растить таланты и формировать сильную сборную?»

По словам Марининой, потребуется время, чтобы переформатировать вообще всю организацию баскетбола.

«Я думаю, что мы вернемся к тому, что мы имели во времена Советского Союза, когда проходил чемпионат СССР, который, наверное, был самым сильнейшим в Европе», – добавляет Анастасия Маринина.

Алесь СВЕТЛАНИЧ.