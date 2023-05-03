В Белграде семиклассник устроил стрельбу в школе. Девять погибших

Ученик седьмого класса открыл стрельбу по своим сверстникам из отцовского пистолета в школе в центре Белграда. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сербии.

«Сегодня утром в 8:40 в начальной школе им. Владислава Рыбникара во Врачаре произошла стрельба… полиция… задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса, который произвел несколько выстрелов из отцовского пистолета в сторону учеников и охраны этой школы», – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их число ведомство не называет. Однако по информации сербских СМИ, в результате происшествия погибли восемь детей и охранник.

Как отмечается, подросток был примерным учеником из семьи врачей. Предполагается, что совершить преступление он мог под воздействием наркотиков.