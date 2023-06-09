В Беларуси зафиксированы сухие грозы

Сухая гроза похожа на обычную грозу с громом и молнией, но без дождя или при минимальном количестве осадков. Метеорологи еще называют это явление «призрачным дождем».

Чаще всего сухая гроза возникает в кучево-дождевых облаках при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. В это время воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли, а испаряется в атмосфере.

В последние годы во всем мире наблюдается увеличение количества сухих гроз. Такие явления ученые связывают с глобальным потеплением. Что касается Беларуси, то на этой неделе сухие грозы спровоцировали сразу два пожара в Брестской области.

Первый инцидент произошел в Бытенском лесничестве Домановского лесхоза, второй – в Барановичском лесхозе. К счастью, специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорания.

В целом по стране в этот жаркий период ежедневно фиксируется около 20 возгораний. В большинстве районов страны сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – запреты и ограничения на посещение лесов введены по всей Беларуси. Однако уже в эти выходные во многих регионах Беларуси, особенно южных, наконец пройдет долгожданный дождь.