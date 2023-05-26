В Беларуси распространенность заболеваний щитовидной железы повторяет мировые тенденции и находятся на втором месте после сахарного диабета, сообщила главный внештатный эндокринолог Минздрава Ольга Салко.

По ее словам, около 3,6% населения нашей страны имеют какую-либо патологию щитовидной железы.

В Беларуси за последние 15-20 лет структура патологий щитовидной железы несколько поменялась, сказала Салко. Если раньше на первом месте был эндемический зоб, то в последние годы заболеваемость им снизилась в 2,5 раза.

«Скорее всего, свои плоды дала госпрограмма йодной профилактики, которая была принята еще в конце 1990-х годов. На сегодня благодаря усилиям медиков и правительства Беларусь исключена из списка стран с йододефицитом», — считает специалист.

В то же время постепенно растет заболеваемость аутоиммунными заболеваниями щитовидки — аутоиммунный тиреоидит, диффузный токсический зоб, узловой зоб. «В 12 раз за последние 17 лет выросла заболеваемость гипотиреозом. Среди детского населения этот показатель увеличился еще больше», — подчеркнула она.

Гипотиреозом болеют и мужчины, и женщины, но чаще женская половина населения.

Гипотиреоз проявляется снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов. Заболевание протекает на фоне замедления всех процессов в организме. Человек ощущает слабость, сонливость. Лечить гипотиреоз нужно обязательно. У женщин в ходе течения болезни происходят изменения репродуктивной функции, нарушается менструальный цикл, могут беспокоить кровотечения, снижение полового влечения. Хронический гипотиреоз может привести к бесплодию или высокому риску невынашивания беременности.