В Беларуси за выходные утонули 5 человек

Об этом сообщает в пресс-служба МЧС.

16 июля в 14.17 в МЧС поступило сообщение о тонущем мужчине в озере Янковское возле д. Янки Докшицкого района Витебской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1967 года рождения, неработавший.

В этот же день в 15.12 стало известно об утонувшем мужчине в реке Неман возле д. Кривичи Ивьевского района Гродненской области. Спасателями извлечен из воды утонувший гражданин 1971 года рождения, неработавший.

В 16.18 сообщили, что в водоеме возле д. Смалевщина Воложинского района Минской области утонул мужчина 1994 года рождения. Он обнаружен и извлечен из воды.

В 17.57 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Лесная возле г. Каменец Брестской области. Личность утонувшего устанавливается.

В 20.02 сообщили об утонувшем мужчине 1976 года рождения в реке Лужеснянка возле агрогородка Мазолово Витебского района.