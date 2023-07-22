В Беларуси теперь вакантны три министерские должности

Министр сельского хозяйства Игорь Брыло вчера был направлен помощником президента по Витебской области. Таким образом, как заметил Officelife, в Беларуси стали вакантными три министерские должности.

В конце мая в Беларуси также освободилась должность руководителя ЖКХ. Министра Андрея Хмеля решили перевести на должность председателя Гродненского горисполкома. До сих пор новый руководитель ведомства не назначен.

Кроме того, в начале июля ушел из жизни министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Это ведомство сейчас тоже без руководителя.