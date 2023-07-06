В Беларуси спортивные мероприятия будут обязательно начинать гимном

В Беларуси организаторы спортивных и спортивно-массовых мероприятий будут начинать их проведение с исполнения гимна и поднятия (установки) флага страны.

Такое требование введено постановлением Совмина от 28 июня 2023 года № 418. Оно опубликовано сегодня на Национальном правовом портале и вступило в силу с 1 июля 2023 года.

Документом также установлено, что руководитель (представитель) участников спортивных мероприятий (начальник учебно-тренировочного сбора) обязан обеспечить недопущение использования незарегистрированных флагов, вымпелов, а также эмблем, символов, плакатов, транспарантов и других средств, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам, свободам и законным интересам граждан.