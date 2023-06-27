В Беларуси создан прототип аккумулятора на основе натрия как альтернатива дорогим литиевым

Об этом журналу «Экономика Беларуси» рассказал заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по материаловедению Александр Козлов.

С использованием разработок отечественных ученых спутник, преодолев миллионы километров, долетел до наименьшей планеты Солнечной системы — Меркурия. Речь в этом случае идет о многослойных электромагнитных экранах, созданных учеными НПЦ НАН Беларуси по материаловедению и установленных на борту японского космического аппарата Mercury Magnetospheric Orbiter, участвующего в исследовательской миссии BepiColombo.

«Наша разработка позволила реализовать один из важнейших проектов по изучению планеты. Участие в нем принимали топовые страны в области космических технологий, в том числе Россия и Беларусь», — уточнил Александр Козлов. При этом он отметил, что белорусским ученым удалось преуспеть в решении еще одной важной и актуальной задачи: коллектив буквально совершил прорыв в создании альтернативы дорогим литиевым аккумуляторам, разработав рабочий прототип батареи на основе натрия.

При создании накопителя используется исключительно белорусское сырье — кроме натрия, аммиак и графен, которые производятся в стране. Как отметил заместитель гендиректора, в мире еще никто не сделал работающий прототип натриевых батарей, а белорусским ученым это оказалось под силу. Если технология получит развитие, то отечественная разработка сможет запросто побороться за долю мирового рынка.

НПЦ НАН Беларуси по материаловедению занимается созданием материалов с определенными свойствами, необходимых для отраслей народного хозяйства, в первую очередь промышленности. В этом году признан победителем и занесен на Доску почета Национальной академии наук