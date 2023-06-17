В Беларуси создадут новые батальоны спецназа

В Беларуси создадут новые батальоны специального назначения. Об этом во время посещения факультета внутренних войск Военной академии рассказал заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков, пишет Sputnik.by.

По его словам, батальоны спецназа будут сформированы в войсковой части 3310, которая находится в Минском районе. Он отметил, что в приграничных территориях на сложных направлениях действует шесть усиленных групп внутренних войск. Кроме того, также там находится подразделение СОБР (специальный отряд быстрого реагирования). Карпенков сказал, что они выполняют задачи по охране госграницы, железнодорожных путей, стратегически важных объектов.

— Войска, пребывая в высокой боевой готовности, выполняют и широкий спектр ежедневных служебно-боевых задач, — отметил Карпенков.

По информации Sputnik.by, статус батальона специального назначения был присвоен войсковой части 7434 в Островце. Кроме того, в соединениях и воинских частях Могилевской и Витебской областей продолжается развитие рот спецназа.