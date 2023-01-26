А вот мороженое без сахара уже есть в продаже.

В Институте мясо-молочной промышленности Беларуси разработали безлактозное мороженое, сообщила БЕЛТА призер Республиканского конкурса инновационных проектов, специалист института Ольга Сотченко.

По ее словам, специалисты института придумали целую линейку полезного мороженого, в которой есть мороженое без лактозы. «На данный момент безлактозного мороженого нет в производстве. Однако мы надеемся, что в ближайшее время оно появится в продаже, потому что многие предприятия заинтересованы в нашей разработке», — уточнила Сотченко.

В настоящее время заводы страны начали производство мороженого без сахара — выпущено уже более 100 т этой продукции и ее можно найти в магазинах.

Мороженое без сахара уже выпускают ОАО «Молочный мир», ТПКУП «Минский хладокомбинат №2». Отличить его от обычного мороженого довольно просто — на упаковке крупными буквами написано, что продукт содержит заменитель сахара — сорбит.