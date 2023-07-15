В Беларуси продолжаются суды за приписки

Суд Речицкого района Гомельской области рассмотрел уголовное дело по обвинению одного из ранее действовавших руководителей местных сельских предприятий в превышении власти или служебных полномочий.

Как прокомментировал прокурор Речицкого района Николай Белорусов, в ходе следствия было установлено, что с 2019 года по 2022­й в хозяйстве скрывалось реальное положение дел с помощью незаконных указаний и искажения данных статистической отчетности. Это, в свою очередь, со слов прокурора, обусловило состав преступления и привело к тому, что исключило возможность принятия правильных управленческих решений. Выявлена недостача – 15 000 голов скота. Причиненный ущерб составил более 90 000 рублей.

Как пишет местный сайт «Днепровец», подсудимый вину признал, но вместе с тем заявил, что по поводу недостачи ставил в известность вышестоящее руководство. Однако, как отметил прокурор, документально это подтверждено не было. А на нет и суда нет.

В результате приговором суда руководитель хозяйства признан виновным. Согласно санкциям ч. 3 статьи 426 он приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом в 300 базовых величин (на момент суда – 11 100 рублей). Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Для сведения: санкция ч. 3 статьи 426 «Превышение власти или служебных полномочий» УК Республики Беларусь предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Таким образом, получается, что наказали провинившегося не слишком жестко.