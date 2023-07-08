В Беларуси предлагают исключить медведя из Красной книги

Охотники, егеря и работники лесничеств Витебской области отмечают заметно возросшую численность бурого медведя в Бешенковичском, Витебском, Городокском, Лиозненском, Оршанском и Шумилинском районах. На косолапых стали жаловаться местные жители.

Встречи людей с медведями в северном регионе страны происходят довольно часто, но пока мишки ведут себя на удивление тактично. Случаев нападения на людей не зафиксировано, хотя без инцидентов не обходится, пишет сайт Fishingby.

Так, в деревне Дубровское Шумилинского района местный житель встретил медведя около своей лошади, пасшейся на поле. При этом хищник не атаковал. Возможно, коня спасла железная цепь, на которой тот был навязан, — дикие звери инстинктивно боятся лязганья металла.

Недавно с медведицей и медвежатами встретилась на своем огороде жительница деревни Ковалево Витебского района. Медведица признаков агрессии не проявляла, просто прошла мимо, но подобное соседство здорово напугало жителей деревни.

Встретился с медвежатами и житель деревни Крупчино Шумилинского района. Со слов мужчины, в конце июня «малые» выбежали на его приусадебный участок примерно в 11 часов вечера, когда смеркалось. Медведицы сельчанин не видел, но что-то трещало в кустах позади участка. Медвежата бежали прямо на человека и остановились, лишь когда тот включил фонарь и хлопнул в ладоши. После чего косолапые ретировали обратно в лес.

В этой же деревне медведь забрался на пасеку одного из местных жителей.

Также известны случаи встречи рыбаков с медведями. Произошли они в наиболее жаркий и засушливый период прошлого месяца.

Что будет дальше с бурым медведем?

В настоящее время за исключение медведя из Красной книги выступают многие представители Белорусского общества охотников и рыболовов и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. По их мнению, настает момент, когда этот вопрос придется решать, так как речь идет о защите людей. Медведи не чувствуют угрозы со стороны человека и ведут себя соответствующим образом, постепенно перебираясь из заказников и глухих лесов поближе к деревням.

Так как в законодательства РБ есть понятие «угроза жизни», при определенных обстоятельствах решение об отстреле краснокнижного зверя могут принять органы местной исполнительной власти. Но поводов для подобных решений медведи пока не давали.

Ученые НПЦ НАН РБ по биоресурсам, в свою очередь, также ссылаются на законодательство и говорят о преждевременности принятия подобного решения. Исключить бурого медведя из Красной книги Беларуси можно лишь при соответствии его численности и условий обитания установленным законодательством нормам. Специалисты в настоящее время проводят большую работу по установлению реальной численности зверя, разрабатываются новые методы его учета с использованием современных средств наблюдения. Конкретное решение о медведях будет приниматься по результатам этого подсчета.