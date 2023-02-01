В Беларуси появились новые методы операций на позвоночнике у онкологических пациентов

После хирургического вмешательства они возвращаются к обычному образу жизни и даже труду.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Сергей Красный.

«Раньше пациенты с первичными опухолями или метастазами в позвоночнике были обречены практически на обездвиженность, несмотря на то, что продолжительность их жизни могла быть достаточно значительной благодаря успехам противоопухолевого лечения, — цитирует belta.by Красного. – Но, тем не менее, качество их жизни было неудовлетворительным. Сейчас разработаны методы операций на позвоночнике, когда удаляются пораженные разрушенные позвонки и либо протезируются (уже есть протезы позвонков белорусского производства), либо используются различные фиксирующие операции.

Пациенты после таких операций могут вести практически обычный образ жизни, даже иногда возвращаться к труду и получать назначенное противоопухолевое лечение. То есть принципы лечения пациентов данного направления кардинально меняются прямо у нас на глазах»