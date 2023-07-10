В Беларуси перевернулся автобус с 50 детьми, которые ехали в церковный лагерь

В Молодечненском районе, недалеко от деревни Лозовец, 10 июля на грунтовой дороге лег в кювет автобус «Вольво», который вез 50 детей из Минска в церковный лагерь.

Происшествие случилось на втором километре автодороги «Подъезд от автотрассы Р28 “Минск — Молодечно — Нарочь” к деревне Лозовец”.

По информации пресс-службы УВД Миноблисполкома, 38-летний водитель на автобусе “Вольво” вез детей из Минска в агроусадьбу. Около 12:00 автобус съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся. После аварии детей довезли до агроусадьбы, где провели медицинский осмотр. Серьезно никто не пострадал.

Как пишет “Минская правда”, главный инженер ДРСУ Сергей Соприх рассказал: «Автобус лег на правый бок, где пассажирские двери, потому с помощью спасателей МЧС эвакуировали детей через водительскую дверь. Их увозили автомобили скорой помощи. Насколько я знаю, тяжелых травм, вроде, нет. Водителя сотрудники ГАИ увезли на медицинское освидетельствование. Чтобы вытащить автобус и поставить его на колеса, нам нужно расчистить площадку, что мы и делаем».

Один из родителей попавших в аварию детей рассказал: «Ребята в возрасте от восьми до десяти лет ехали в церковный лагерь. Недельный отдых им организовала церковь «Новая жизнь». Вдруг в 11:56 нам звонит наша дочка Милана и говорит, что автобус перевернулся. В трубке был слышен ужасный крик. Дочка сказала, что ей болит спина. Мы с женой сразу выехали из Минска».

Водитель Николай: “Колея выглядела твердой, но оказалась сыпучей”

После медицинского освидетельствования вернулся на место ДТП водитель Николай.

— Я вез 50 детей. Ехал на малой скорости, объезжал яму. Вы сами видите, какая здесь дорога. Заезжал в колею, которая выглядела твердой, но оказалась сыпучей. Сначала повело заднюю часть. Когда автобус лег, колеса еще крутились, – рассказал Николай.

Минздрав: “Помощь оказана всем”

— Медики оказали помощь всем нуждающимся детям и взрослым после ДТП автобуса на дороге Молодечно-Вилейка, — рассказала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Всего врачи осмотрели и проконсультировали 50 детей в возрасте от 8 до 11 лет. На месте работали 9 бригад скорой медицинской помощи.

Родители 20 детей отказались от доставки в больницу (все осмотрены на месте), 13 детей — доставлены в детскую больницу Молодечно (1 госпитализирован с предварительным диагнозом — ушиб позвоночника), 10 детей — доставлены в 1-ю больницу Молодечно (помощь оказана амбулаторно — никто не госпитализирован), 7 детей — доставлены в Вилейскую ЦРБ (все обслужены амбулаторно — без госпитализации).