В Беларуси перестали производить Geely Coolray. Но есть замена

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Аддзел навін
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Совсем "уехал"...

Кроссовер Geely Coolray с момента появления на белорусском рынке сразу же стал пользоваться ажиотажным спросом. Лидирует он по продажам и сейчас, однако популярную модель в салонах дилеров покупатели больше не увидят, сообщает av.by.

На смену «Кулрею» придёт автомобиль на его базе под маркой BelGee. Ранее гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский пояснял, что будет представлять собой новинка.

Мы расширяем лицензию. Это уже наша ответственность за комплектующие авто. Надеюсь, что во втором полугодии у нас уже будет бренд «Белджи», где мы более активно сможем внедрять локализованные компоненты, сокращая сроки. Сейчас у нас проведены испытания «Белшиной», успешно проведены испытания аккумуляторов. Здесь есть стёкла, применяем российские, но мы считаемся Союзным государством. Всё, за что не платим таможню внутри Союзного государства, считаем отечественным. И список этот будем расширять. То есть будет не только сварка, окраска, наша сборка, инсталляция, но будут ещё и компоненты.

Как рассказали на предприятии, кроссоверов Coolray на складе завода больше нет. Считанные экземпляры остались в автосалонах страны. Зато подготовлена первая партия BelGee Х50, и она в ближайшее время отправится в дилерские салоны Беларуси. Также модель будет поставляться в Россию.

Пока всех подробностей о новинке на заводе не раскрывают.

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