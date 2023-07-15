В Беларуси перестали производить Geely Coolray. Но есть замена

Кроссовер Geely Coolray с момента появления на белорусском рынке сразу же стал пользоваться ажиотажным спросом. Лидирует он по продажам и сейчас, однако популярную модель в салонах дилеров покупатели больше не увидят, сообщает av.by.

На смену «Кулрею» придёт автомобиль на его базе под маркой BelGee. Ранее гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский пояснял, что будет представлять собой новинка.

— Мы расширяем лицензию. Это уже наша ответственность за комплектующие авто. Надеюсь, что во втором полугодии у нас уже будет бренд «Белджи», где мы более активно сможем внедрять локализованные компоненты, сокращая сроки. Сейчас у нас проведены испытания «Белшиной», успешно проведены испытания аккумуляторов. Здесь есть стёкла, применяем российские, но мы считаемся Союзным государством. Всё, за что не платим таможню внутри Союзного государства, считаем отечественным. И список этот будем расширять. То есть будет не только сварка, окраска, наша сборка, инсталляция, но будут ещё и компоненты.

Как рассказали на предприятии, кроссоверов Coolray на складе завода больше нет. Считанные экземпляры остались в автосалонах страны. Зато подготовлена первая партия BelGee Х50, и она в ближайшее время отправится в дилерские салоны Беларуси. Также модель будет поставляться в Россию.

Пока всех подробностей о новинке на заводе не раскрывают.