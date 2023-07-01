В Беларуси названы «Компании года»

В Минске прошла церемония награждения победителей первого Республиканского конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь – 2023».

КОМПАНИЕЙ ГОДА года с вручением диплома победителя 1-й степени признаны:

СОАО «Коммунарка» названо «Предприятием года» за достижения в эффективности производства.

«Модернизация производства обеспечивает создание новых производственных мощностей по выпуску востребованной конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешних рынках. Географии экспорта: более 20 стран.

Ежегодно запускаются новинки, которые дают рост продаж. В 2022 г. выпущено более 20 новых видов продукции», — сказано в пояснении к решению жюри.

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» признано лидером в области импортозамещения.

«Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей. Вся продукция изготавливается из высококачественного сырья и проходит многоуровневый контроль качества.

Предприятие производит около 300 наименований лекарственных препаратов.

Ежегодно более 50% выпускаемой продукции поставляется на экспорт в страны СНГ, Азии, Африки».