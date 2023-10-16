В Беларуси началась проверка боевой готовности

Согласно сообщению Министерства обороны Беларуси, в стране началась регулярная проверка боевой готовности. Эта проверка осуществляется по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами и включает в себя выполнение учебно-боевых задач подразделениями механизированных соединений.

В ходе проверки, военные подразделения совершат марши к назначенным местам и выполнат нормативы по боевой подготовке. Особое внимание будет уделено проверке военной и специальной техники, включая ее работу в сложных условиях пересеченной местности.

Важно отметить, что в рамках проверки также планируется передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в нескольких областях Беларуси, включая Минскую, Гродненскую, Брестскую и Витебскую области.

Беларусские власти проводят такие проверки в свете сложной геополитической обстановки и увеличенной активности военных учений в регионе. Страна выражает готовность отразить любую возможную агрессию и нанести неприемлемый урон потенциальным врагам.