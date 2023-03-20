В Беларуси началась подкормка озимых культур

Подкормка озимых культур минеральными удобрениями началась в сельскохозяйственных организациях страны.

Об этом сообщает Минсельхозпрод.

Предстоит подкормить полтора миллиона гектаров зерновых культур. На сегодняшний день работа выполнена на одном проценте площадей. Больше всего в Брестской области — на 10 тысячах гектаров. В Гомельской и Гродненской подкормлено примерно по 2 тысячи гектаров. Остальные регионы еще не приступали.

Также ведется подкормка озимых крестоцветных культур, которую предстоит провести на 445 тысячах гектаров. Удобрения уже внесены на 17 тысячах гектаров озимого рапса.