В Беларуси на 4,5 млн работающих приходится около 2,4 млн получателей пенсии. Об этом сообщила на пресс-конференции управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова, пишет Office Life.

С января 2003 года в Беларуси заработала система персонифицированного учета. На каждого работающего в огромной электронной базе данных открывается индивидуальный лицевой счет (ИЛС) и фиксируются сведения обо всей трудовой деятельности, включая дату выхода на пенсию. Заносятся сведения, чтобы организовать безбумажное подтверждение мест работы и размеров заработка, на который начисляются страховые взносы.

На момент появления этой системы было открыто 4,5 млн счетов. Свидетельством того, что этот счет существует, является выдача так называемой зеленой карточки — свидетельства социального страхования.

На сегодняшний день в системе персонифицированного учета открыто более 8,3 млн индивидуальных лицевых счетов. В 2022 году из этого числа пополнялись сведениями, необходимыми для назначения пенсий и пособий, 4,5 млн счетов. То есть такое количество граждан осуществляло трудовую деятельность.

Остальные лицевые счета открыты на граждан, которые уже достигли пенсионного трудовую деятельность возраста и получают пенсию, но еще осуществляют трудовую деятельность. Юлия Бердникова добавила, что получателями пенсий являются около 2,4 млн человек.

Получается, что при солидарной пенсионной системе меньше двух трудящихся обеспечивают доход одного пенсионера. Причем среди вторых есть в том числе действующие работники.

Также сохраняются лицевые счета, на которых отражена дата смерти человека. Они не закрываются, потому что бывают нужны данные с этих ИЛС. Например, когда надо назначить пенсию по потере кормильца.