В Беларуси изменилась тактика вакцинации против COVID-19

Теперь можно сделать сразу две прививки от разных вирусов в один день.

Бустерная вакцинация против COVID-19 проводится каждые 6 месяцев с использованием любой доступной вакцины для профилактики COVID-19, допустимой к использованию с учетом возраста и показаний.

«Допускается использование компонента 1 или компонента 2 без чередования компонентов для двухкомпонентных вакцин, вне зависимости от типа вакцины, применяемой для предшествующей вакцинации (основной (первичной) или бустерной), — написано в официальном документе Минздрава. — Определена возможность проведения бустерной вакцинации детей 5-17 лет.

Допускается совместное применение (в один день) вакцины против COVID-19 и иных иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением живых вакцин), без соблюдения интервала в 2 недели, если иное не предусмотрено инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем)».

Все прививки делаются исключительно с согласия пациента. Перед вакцинацией каждого должны проинформировать об инфекции, против которой проводится прививка, названии вакцины, наличии противопоказаний, а также и особенностях течения поствакцинального периода.

В случае выявления в ходе вакцинации против COVID-19 у пациента побочных или нежелательных реакций на введение вакцины и при отсутствии противопоказаний рекомендуется заменить вакцину на другую.