В Беларуси изменены требования к созданию профсоюзов

Александр Лукашенко внес изменения в указ № 605 «О некоторых вопросах госрегистрации общественных объединений и их союзов (ассоциаций)».

Теперь для создания и деятельности республиканского профессионального союза необходимо не менее 500 учредителей от большинства областей Беларуси и Минска, а для создания территориального профсоюза — не менее 500 учредителей от большинства административно-территориальных и территориальных единиц соответствующей территории. Для создания профсоюза в организации и иных местах работы (учебы) — не менее 10 учредителей (членов), работающих (обучающихся) в этой организации.

Кроме того, в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» разрешено создавать территориальные профсоюзы без соблюдения условий о численности. При этом в наименованиях таких профсоюзов (реквизитах документов или рекламных материалах) может использоваться слово «белорусский».

Членами профсоюзов не могут быть юрлица, но два и более профсоюза могут создавать союз (ассоциацию).

Деятельность незарегистрированных профсоюзов, союзов (ассоциаций) профсоюзов в Беларуси запрещается.

Напомним, что в июле 2022 года Верховный суд прекратил деятельность независимых профсоюзов в Беларуси. Некоторые из них даже были признаны экстремистскими формированиями.