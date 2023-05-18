В Беларуси хотят наладить выпуск авто под собственной маркой. Что известно?

Еще в начале весны появились слухи о том, что «БЕЛДЖИ» собирается производить авто под собственной маркой. Тогда особых комментариев на эту тему не было. Сейчас ситуация начинает проясняться.

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов во время визита в Беларусь поднял эту тему.

«Мы сегодня подробно обсудили возможность участия производителей автокомпонентов Самарской области в деятельности предприятия «БЕЛДЖИ». Мы рассчитываем, что условия для этого будут созданы, потому что предприятие намерено начать производство автомобилей уже под собственным брендом. Это упростит требования к сертификации», – цитирует БЕЛТА Виктора Кудряшова.

Таким образом, производители aвтокомпонентов из Сaмaрской облaсти могут нaчaть отгрузку своей продукции на завод «БЕЛДЖИ». Чиновник отметил, что 200 самарских предприятий смогут предложить белорусскому предприятию конкурентоспособную продукцию по нормaльным ценaм: «Сегодня мы проговорили основные принципы этого взaимодействия».

Дaльше, по информации Кудряшова, будут контaкты нa уровне предприятий, которые, как он надеется, увенчаются успехом.

Напомним, что Самарская область – место дислокации АО «АвтоВАЗ» —крупнейшего производителя легковых автомобилей в Российской Федерации. Завод был основан в 1966 году в Тольятти (город в Самарской области), где находятся штаб-квартира и основное производство.

Производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, до марта 2022 года также выпускал автомобили марки Nissan, Renault и Datsun, но по известным причинам эти компании ушли с российского рынка. Ранее выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями «Жигули», «Спутник», «Samara», «Ока».

Если углубляться в историю, то можно вспомнить, что в СССР при создании этого производства для его размещения рассматривались также Минск и Киев. Но в итоге завод стал называться Волжским, так как из стратегических соображений предпочтение отдали Самарской области. Подготовка технического проекта была поручена итальянскому автомобильному концерну Fiat. Однако в СССР сделать из «Жигулей» автомобиль, равный итальянскому «Фиату», как известно, не получилось.