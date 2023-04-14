В Беларуси готовят площадки для возможного размещения стратегического ядерного оружия

От
Аддзел навін
-
8
Виктор Хренин. Фото из открытых источников.
Виктор Хренин. Фото из открытых источников.

«У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс «Искандер», который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками, — цитирует агентство «Ваяр» министра обороны Виктора Хренина. – На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам.

Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА