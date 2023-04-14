В Беларуси готовят площадки для возможного размещения стратегического ядерного оружия

«У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс «Искандер», который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками, — цитирует агентство «Ваяр» министра обороны Виктора Хренина. – На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам.

Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают».