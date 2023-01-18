А вот вирус «Кракен», который нынче бушует в Европе и Америке, у нас пока не обнаружен.

Об этом сообщает Минздрав.

«Отметим, что в Беларуси последние недели отмечается снижение заболеваемости населения гриппом и ОРИ, — говорится в сообщении. — В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — более 80%. Основные — вирус гриппа А(H1N1)pdm09, вирус гриппа B и А(H3N2).

Большинство случаев (92%) гриппа выявляется у амбулаторно-поликлинических пациентов.

Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы».