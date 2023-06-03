В Министерстве обороны проинформировали, что в Беларусь прибывают личный состав и военная техника Вооруженных Сил России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, «в интересах повышения обороноспособности Союзного государства и далее продолжается реализация мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории Беларуси».

Оборонное ведомство проинформировало, что уже завершена поставка в Вооруженные Силы Беларуси из России очередного комплекса зенитного ракетного комплекса С-400. А «также проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск (сил) Беларуси и России.

Уточняется, что в Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, а также вооружение и техника из состава российских общевойсковых и танковых соединений.