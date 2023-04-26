В Беларусь не пустили литовца на дорогущем Lamborghini

На границе с Беларусью задержали «Lamborghini Huracan» и гражданина Литвы, который перевозил разыскиваемую в Германии машину в Беларусь.

«На белорусской границе в пункте пропуска «Шумскас» (сопредельный — «Лоша») сотрудники литовской таможни задержали раритетный автомобиль Lamborghini Huracan с немецкими номерами, — сообщает литовская таможня. – Выяснилось, что восьмилетний автомобиль (а итальянцы начали выпускать эту модель всего девять лет назад) с 4 апреля этого года разыскивают немецкие правоохранители. Хотя документы, которые предоставил водитель, были безупречны.

Оказалось, что 66-летний мужчина с литовским гражданством, проживающий в Вильнюсе, пытался ввезти машину в Беларусь. Стоимость подержанного автомобиля этой модели – примерно 200 тысяч евро.

Водителя допросили и отпустили.

В отделении пограничной полиции Вильнюса начато досудебное расследование по факту приобретения или сбыта имущества, полученного преступным путем. За это законом предусмотрен штраф или ограничение свободы, или арест, или лишение свободы на срок до четырех лет.

Автомобиль хранится на пограничной станции Вильнюса».