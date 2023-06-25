В Беларусь летит «горячо любимый пожизненный президент»

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибудет в Минск с официальным визитом, который продлится 25-26 июня. В понедельник, 26 июня, он проведет переговоры с Александром Лукашенко. Встреча и переговоры в узком и расширенном составах пройдут во Дворце Независимости.

“По их итогам планируется подписание пакета двусторонних документов, которые направлены на развитие отношений по широкому спектру направлений – от экономики до гуманитарной сферы. Ожидается, что во время официального визита Теодоро Обианг Нгема Мбасого также ознакомится с возможностями промышленного и аграрного секторов Беларуси”, – сообщает телеграм-канал “Пул первого”.

Напомним, что недавно Экваториальную Гвинею посетил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Экваториальная Гвинея – небольшое государство в Центральной Африке. Оно состоит из материковой части Рио-Муни и островной на островах Биоко.

Примечательно, что 80-летний великий лидер, кормчий и рулевой считается абсолютным мировым рекордсменом по времени нахождения у власти среди ненаследственных глав государств – 44 года в строю. Однако и этот срок не предел. Ещё в 2011 году Нгема Мбасого закрепил в Конституции неуёмное желание граждан голосовать «за стабильность» без лимита президентских сроков. С тех пор глава Экваториальной Гвинеи имеет право избираться, сколько пожелает.

Более того, опытный политик является чемпионом по самым убедительным победам на выборах. Традиционно Нгема Мбасого получает более 95% голосов, а 15 декабря 2002 года был зафиксирован настоящий рекорд — за него отдали голоса вообще 98% «счастливых» экваториальных гвинейцев.

Сразу видно, что дела оппозиции в стране безнадёжны. Как любит говорить президент: «Эти люди несут угрозу мне, моей семье и моему правительству. Поэтому судопроизводство в отношении них быстрое и справедливое.» А народный лидер знает, что говорит: с 1979 года, когда пришел к власти, ему удалось пережить двенадцать попыток государственного переворота.

Долгое время Экваториальная Гвинея находилась за пределами геополитических радаров, пока геологи компании Mobil в 1995 году не обнаружили на шельфе нефтяное месторождение «Зафиро» с запасами в объеме 1,2 миллиардов баррелей (месторождение мирового класса). После этого, отношение к забытой богами африканской стране начало стремительно меняться — соразмерно выходу данных о подтверждённых запасах чёрного золота.

К середине 2000-х годов добыча нефти составляла около 300 000 баррелей в день, что в ценах тех лет давало почти 5,5 миллиардов долларов в год. Очень быстро Экваториальная Гвинея превратилась в крупного поставщика черного золота для Соединённых Штатов, занимая ведущее место в усилиях Америки по снижению зависимости от ближневосточной нефти. Кроме этого, в стране были найдены крупные месторождения газа, золота, бокситов и алмазов.

Благодаря запуску новых месторождений Экваториальная Гвинея резко увеличила свои доходы и её ВВП в то же самое время в пересчёте на душу населения (примерно 1,4 миллиона человек) оценивался в 50 240 долларов (в первой десятке по Африке и около 30 места в мире). Однако, как водится в тамошних демократиях, все сливки с добывающего сектора снимает правящий, объединённый родственными узами и очень богатый даже по африканским меркам, президентский клан.Что же касается остального населения, то средний экваториальный гвинеец живёт в полной нищете и зарабатывает примерно 2 доллара в день.

В 2017 году власти начали строительство новой столицы страны в джунглях на континенте, чтобы обезопаситься от влияния оппозиции.