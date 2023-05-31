В Беларусь готовится прийти российская сеть, заменившая H&M

Сеть универмагов российских дизайнеров Slava, которая с прошлого года начала активно занимать место ушедших из страны крупных иностранных брендов в местных торговых центрах, намерена расширяться на зарубежные рынки – одним из направлений выбрана Беларусь.

Основатель российской сети универмагов Slava Александр Перемятов рассказал журналистам «Известий», что компания планирует выходить на зарубежные рынки, открыв свои магазины в Беларуси и Узбекистане. Дату прихода сети в нашу страну ее глава не назвал, отметив, что любое открытие связано с существенными инвестициями.

Сеть Slava появилась в 2022 году – она реализует одежду, аксессуары и украшения, а также посуду, товары для дома и косметику российских дизайнеров и производителей. В России открыто уже более 30 универмагов, причем компания решила занять место и торговые площади ушедших из России крупных иностранных ритейлеров – H&M и Bershka.

Сеть планирует активно расширяться и у себя на родине: в мае стало известно, что до конца 2024 года сеть планирует открыть в торговых центрах около 20 своих универмагов – сейчас она уже представлена в Москве и пяти крупных российских городах.